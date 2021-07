Torino a Santa Cristina, Lukic in gruppo: il punto sugli acciaccati

Continuano gli allenamenti in Val Gardena per i granata. Anche oggi doppia seduta agli ordini di Ivan Juric

Doppia seduta di allenamento per il Torino al decimo giorno di lavoro in Val Gardena e sono quattro i giocatori granata che questo pomeriggio non hanno svolto il lavoro insieme alla squadra. Ola Aina ha lasciato anzitempo il campo questa mattina per un affaticamento all'adduttore destro, mentre Lyanco sta smaltendo gli esiti di una contusione al ginocchio sinistro. Ancora a parte anche Iago Falque - il granata ha i muscoli ancora fragili e si preferisce non rischiarlo - e Ben Lhassine Kone, quest'ultimo non è ancora tornato sul terreno da gioco dopo la distrazione muscolare subita alla coscia sinistra. Rientra in gruppo, invece, Sasa Lukic. Il centrocampista serbo quest'oggi ha svolto la preparazione insieme al resto della squadra dopo giorni di lavoro differenziato per un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. Domani mattina è in programma una seduta di allenamento al Mulin da Coi alle ore 9:30. Nel pomeriggio segue la seconda amichevole: i granata saranno impegnati alle ore 17:00 a Bressanone contro il Bochum.