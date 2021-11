Torino, Acqua San Bernardo sarà l’Official Water Partner

La società granata ha reso noto che Acqua San Bernardo sarà l’Official Water Partner per le prossime stagioni

Redazione Toro News

Il Torino FC ha reso noto tramite il suo sito ufficiale che Acqua San Bernardo sarà l’Official Water Partner per le prossime stagioni. Antonio Biella, direttore generale di Acqua S.Bernardo, ha così commentato: "Essere accanto al Torino è un’emozione che viene da lontano. Questo legame, che va oltre alla condivisione di un territorio, abbraccia i valori che da sempre accompagnano questa storica squadra di calcio. Ogni vero appassionato di sport non può che amare il Torino per la sua forza e determinazione, per il suo destino e la sua storia. L’eleganza della maglia granata, proprio come la Goccia di Giorgetto Giugiaro, è un emblema, un’icona senza tempo".

COMUNICATO STAMPA TORINO FC

Il Torino Football Club è lieto di annunciare che Acqua San Bernardo sarà l’Official Water Partner per le prossime stagioni.

S. Bernardo rappresenta la perfetta unione di qualità, tradizione ed eleganza. La sua fonte ha origine nelle Alpi Marittime, a un'altezza di 1.300m, in un ambiente sano e incontaminato. Conosciuta sin dal 1926 per la sua leggerezza e per le eccellenti caratteristiche organolettiche, dagli anni Novanta è anche espressione del design italiano, grazie alla sua inconfondibile bottiglia "Gocce", disegnata da Giorgetto Giugiaro. Ancora oggi icona di stile.

Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC: "Siamo felici che Acqua S.Bernardo, brand di riferimento nel proprio settore, sarà al nostro fianco per le prossime stagioni. Questa partnership consolida il legame sempre più profondo tra il Torino FC e il territorio piemontese in occasione del nostro 115esimo compleanno".

