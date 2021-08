Torino, Aina e Singo punti di forza contro l’Atalanta: a Firenze per la conferma

Il tecnico croato ha fiducia nei mezzi del nigeriano e dell'ivoriano, che lo hanno ripagato al debutto contro l'Atalanta

AINA - Non è stato tutto rose e fiori invece l'avvio di stagione per Ola Aina. Beccato dai fischi durante la partita contro la Cremonese, il nigeriano aveva espresso ironicamente il suo disappunto sui social, dicendo che i fischi l'avrebbero aiutato solo a migliorare. E contro l'Atalanta un miglioramento si è visto. Aina è stato intraprendente contro Maehle ed è arrivato più volte al cross - nessun granata ne ha provati più di lui. Come il compagno di reparto non si è tirato indietro nei duelli, risultando però meno decisivo, specialmente in quelli aerei. Buona invece la precisione sui passaggi: sui 31 totali - quarto per numero in squadra - il 75% è andato a buon fine. Ora lui, come Singo, è atteso alla conferma in quel di Firenze. Salvo sorprese i due saranno ancora titolari: cambia il modulo dell'avversario (dal 3-4-2-1 dell'Atalanta al 4-3-3 della Fiorentina), e c'è curiosità di capire come risponderanno i due laterali africani.