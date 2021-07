Torino-Al Fateh, Cairo a Bressanone per assistere al match

Il patron granata allo stadio comunale del centro altoatesino per assistere alla terza uscita stagionale dei granata

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è arrivato a Bressanone per assistere al match amichevole tra Torino e Al Fateh. Il numero uno granata, subito accerchiato dai tifosi presenti allo stadio per alcune foto, è parso sorridente e prima di tutto è passato dalla panchina per salutare Ivan Juric e i giocatori. "Se compro qualcuno? Ci mancherebbe", ha risposto a un tifoso.