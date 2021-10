Torino, al Fila test con la Primavera: ancora a parte Belotti, Praet e Pjaca

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha dovuto fare a meno di ben undici calciatori granata convocati dalle rispettive Nazionali

Questa mattina il Torino ha svolto una sessione tecnica agli ordini di mister Ivan Juric presso lo stadio Filadeflia. L'allenatore granata ha diretto una partita amichevole valida come allenamento contro la formazione Primavera granata allenata da Federico Coppitelli. Questa scelta è stata dettata dalla necessità di Juric di sostituire i convocati dalle rispettive Nazionali che in questa sosta sono stati ben 11. Nel giorno della cessazione consensuale del rapporto con l'ormai ex dottore Paolo Minafra (LEGGI QUI), ancora nessuna novità sul fronte infermeria su Belotti, Praet e Pjaca che hanno svolto una seduta personalizzata. In un'intervista, tuttavia, il direttore Vagnati ha preannunciato che il Gallo dovrebbe recuperare per Napoli (qui le sue parole). Zaza, invece, sta meglio e ha partecipato alla partitella. Domani i calciatori della Prima Squadra del Torino si ritroveranno per un'altra seduta di allenamento.