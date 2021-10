UFFICIALE – Torino, interruzione consensuale del rapporto con Minafra

Con una nota pubblicata sul proprio sito, la società granata ha annunciato la separazione con il responsabile sanitario

Come già anticipato questa mattina da Toro News, Paolo Minafra non è più il responsabile sanitario della prima squadra del Torino. A darne l'annuncio è la stessa società di via Arcivescovado che con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale comunica l'immediata interruzione del rapporto tra le parti. La scelta del dottor Minafra è stata presa in seguito alle dichiarazioni dell'allenatore granata Ivan Juric che dopo la sconfitta nel derby con la Juventus era intervenuto così sull'argomento infortuni: "Vedo cose non solo non all'altezza, ma nemmeno normali". Di seguito la nota pubblicata dal Torino sul proprio sito ufficiale.