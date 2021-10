Torino, si è dimesso il responsabile sanitario Paolo Minafra

Il dottore arrivato dalla Spal nel 2020 lascia il club dopo le dichiarazioni di Juric sui tempi di recupero troppo lunghi degli infortunati

Paolo Minafra non è più il responsabile sanitario del Torino. Secondo quanto può confermare Toro News, il dottore si è dimesso poche ore fa a seguito delle parole di Ivan Juric dopo il derby della Mole: il tecnico aveva evidenziato "situazioni in settimana che si dovevano gestire meglio come società", riferendosi ai tempi di recupero troppo lunghi degli infortunati, sottolineando che "vedo cose non solo non all'altezza, ma nemmeno normali".