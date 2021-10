Torino, gli impegni dei granata nella sosta Nazionali: ecco il calendario

Il campionato si ferma per due settimane, è il momento della pausa per le nazionali. I giocatori del Torino che risultano ufficialmente convocati dalle rispettive rappresentative maggiori per quanto comunicato dalle selezioni stesse sono 13. La novità è la chiamata del Primavera Garbett nella prima squadra della Nuova Zelanda, mentre gli altri giocatori sono stati tutti confermati: Aina con la Nigeria, Berisha con l'Albania, Brekalo con la Croazia, Linetty con la Polonia, Lukic con la Serbia, Rincon con il Venezuela, Rodriguez con la Svizzera, Sanabria con il Paraguay, Singo con la Costa d'Avorio, Vojvoda con il Kosovo, Warming con la Danimarca Under 21 e Zima con la Repubblica Ceca. Resteranno invece a Torino Belotti e Praet, entrambi impegnati a recuperare dai rispettivi infortuni. La vera nota dolente per Juric arriva dai sudamericani, che rientreranno a Torino tardi rispetto agli altri compagni.