Torino, allenamenti visibili al pubblico al ritiro di Santa Cristina

Al centro sportivo "Mulin da Coi" le sedute tecniche di Ivan Juric saranno per la prima volta aperte ai tifosi

Con una nota ufficiale sul sito, il Torino ha confermato il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena dal 13 al 30 luglio, come ormai noto da settimane, specificando anche le modalità con le quali si svolgerà. Una delle novità principali riguarda le sedute d'allenamento che Ivan Juric terrà con la squadra al centro sportivo "Mulin da Coi". Se al Filadelfia infatti gli allenamenti si sono sempre disputati a porte chiuse, quelli in Santa Cristina saranno per la prima volta aperti al pubblico. Da sottolineare però che l'impianto sportivo non dispone però di tribune da mettere a disposizione ai tifosi, che potranno comunque seguire il ritiro guardando gli allenamenti dalle collinette che circondano il campo.