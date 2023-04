Torino, allenamento a porte aperte il 25 aprile: le informazioni

Dopo la vittoria per 0-1 contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma, il Torino si prepara ad affrontare la prossima partita di campionato, sabato 29 aprile alle ore 20:45 contro l'Atalanta tra le mura amiche. In occasione della sfida e per far sentire ai giocatori il sostegno dei tifosi, domani - 25 aprile - il Filadelfia riaprirà le porte. Dalle 11:30, infatti, i tifosi granata potranno essere presenti all’allenamento mattutino per far sentire alla squadra tutto il loro appoggio.