Torino, allenamento mattutino e al pomeriggio prima amichevole

La sfida potrete seguirla sul nostro sito in diretta testuale

È arrivato il giorno della prima amichevole del Torino targato Ivan Juric. I granata sfideranno alle 17 l'Obermais Merano al Molin da Coi. Prima, però, Izzo e compagni sosterranno una seduta di allenamento mattutino. Poi nel pomeriggio la partita, che non sarà trasmessa né in streaming né in televisione. Per seguirla, come sempre, ToroNews garantisce la diretta testuale più i soliti approfondimenti post-partita grazie ai nostri inviati a Santa Cristina in Val Gardena Alberto Giulini e Marco De Rito.