Torino, allenamento mattutino e amichevole al pomeriggio

Il Torino di Ivan Juric svolgerà una sessione di allenamento mattutina per poi proseguire con un'amichevole nel pomeriggio

Oggi pomeriggio il Torino disputerà la terza amichevole. I granata sfideranno alle ore 17:00 l'Al Fateh allo stadio di Bressanone. In mattinata, però, la formazione di Ivan Juric sosterrà una seduta di allenamento. Per seguire la partita, come sempre, ToroNews garantisce la diretta testuale più gli approfondimenti postpartita grazie ai nostri inviati a Santa Cristina in Val Gardena: Gianluca Sartori e Roberto Ugliono.