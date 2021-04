Torino, allenamento mattutino in vista del Parma: il report

Seduta tecnico-tattica in mattinata per la squadra di Nicola

Belotti e compagni hanno svolto in mattinata una sessione di allenamento in vista della partita di lunedì sera con il Parma. Dopo l'attivazione muscolare, Davide Nicola ha diretto una seduta tecnico-tattica, con esercitazioni a tema. Nessun problema di tipo fisico per i ragazzi, che domani continueranno la preparazione alla sfida decisiva di lunedì con una nuova seduta.