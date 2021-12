Torino, altro acciacco per Kone. Per lui zero minuti dall’esordio a Napoli

Il centrocampista granata, dopo Napoli, non ha avuto occasione di mettersi in mostra. Ma ha la stima di Juric

CHANCE - Kone ha esordito con la maglia del Torino in campionato contro il Napoli lo scorso 17 ottobre, entrando in campo dopo l’infortunio di Mandragora. E' stato un battesimo del fuoco, in uno degli stadi più caldi d'Italia e contro una squadra che allora era la capolista. Il mediano ivoriano classe 2000 ha ecceduto nella foga in alcuni frangenti (come quello del rigore creato e poi sbagliato da Insigne). Ma l’impressione generale è stata comunque positiva, e Juric aveva lodato la prestazione di Ben. “E' un ragazzo che può crescere tanto. Ultimamente stava lavorando benissimo e ha grandi margini di miglioramento”, aveva detto l'allenatore. Considerando l'assenza di Mandragora, ci si aspettava che il centrocampista potesse avere altre occasioni, ma così non è stato. Ad oggi non ci sono state altre apparizioni in campo di Kone, il che può far sorgere dei punti interrogativi sull'effettiva opinione di Juric nei confronti del giocatore: il suo parere era stato decisivo nel trattenere il ragazzo in rosa durante l'estate, vedremo se la penserà così anche in chiave mercato invernale.