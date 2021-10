Torino, ancora differenziato per Pjaca e Verdi: saltano il Genoa

I granata sono scesi in campo alla vigilia della sfida con il Genoa in programma domani alle 18.30 allo stadio Olimpico Grande Torino

Sono tornati in campo i granata di Juric alla vigilia della sfida con il Genoa in programma domani alle 18.30 allo stadio Olimpico Grane Torino. Questa mattina i granata, dopo l'analisi tattica al video, hanno sostenuto una sessione tecnica. Simone Verdi e Marko Pjaca hanno svolto ancora un lavoro differenziato e dunque non saranno a disposizione del tecnico granata per la gara di domani pomeriggio. Il Torino tornerà in campo domani nella seduta di rifinitura mattutina.