Torino, Angori chiamato tra i grandi: il mancino della Primavera è osservato

Angori è un punto fermo per Coppitelli: è arrivato a Torino in prestito con diritto di riscatto

Irene Nicola

Tra i convocati di Ivan Juric per la Salernitana c'era anche Samuele Angori. Si tratta della seconda convocazione in Prima squadra per il terzino sinistro, classe 2003, in prestito dal Perugia. Se la prima chiamata era arrivata con il Sassuolo più per una questione numerica - Aina era partito per la Coppa d'Africa, Ansaldi era al rientro post Covid -, quella per la trasferta a Salerno ha un sapore diverso, visto che non c'erano defezioni nel reparto, e conferma la stima di Juric per il giocatore.

IL PROFILO - Arrivato sotto traccia quest'estate in Primavera, Samuele Angori si è rivelato prima una delle sorprese della squadra di Coppitelli, poi uno dei suoi punti fermi. Lo dimostrano i numeri: 25 presenze (su 26), tutte da titolare e tutte senza essere mai stato sostituito. Specialista dei calci piazzati - di cui è sempre incaricato della battuta -, ha collezionato fin qui anche 5 assist in stagione. Angori ha doti tecniche importanti, che ha fatto vedere sia nell'apporto alla fase offensiva nel suo ruolo naturale di terzino sinistro nella difesa a quattro, sia nel palleggio e nel far ripartire l'azione come braccetto di difesa, ruolo a cui si è spesso adattato quando Coppitelli ha scelto la difesa a tre.

IL FUTURO - Angori è sicuramente un prospetto interessante e il Toro su di lui farà delle valutazioni legate al futuro, considerando la possibilità di esercitare il diritto di riscatto dal Perugia. La sua versatilità potrebbe essere una qualità importante anche in chiave futura. Per le sue doti tecniche, oltre che come esterno a tutta fascia - visto che non ha la velocità o il ritmo di gioco di Singo, Vojvoda o Aina - negli schemi di Juric potrebbe funzionare anche a sinistra nel 3-4-2-1, una valutazione simile a quella fatta per Rodriguez. In attesa di valutare il suo futuro sul mercato, Angori potrebbe rientrare ancora nella lista dei convocati di Juric. E chissà che per lui non possa esserci la possibilità di un esordio in Prima squadra a fine stagione.