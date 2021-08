Torino, annullata l’amichevole con la Pro Vercelli: ecco perchè

La gara amichevole era in programma sabato 7 agosto alle ore 17.30 allo stadio Filadelfia

Annullata l'amichevole che il Torino avrebbe dovuto giocare sabato 7 agosto alle ore 17.30 allo stadio Filadelfia contro la Pro Vercelli. Secondo una prima spiegazione che arriva dalla società, sono stati rivisti i piani per i carichi di lavoro per questi giorni e per questo è stata cancellata l'amichevole con il club piemontese.