Torino, Ansaldi: “Fiducioso nella salvezza. Starei qui fino a 40 anni”

L'intervista / Cristian Ansaldi si racconta sulle pagine de La Stampa. L'esterno granata sta benissimo a Torino e spera di chiudere la carriera sotto la Mole

Cristian Ansaldi si racconta nelle pagine de La Stampa. L'esterno granata spazia tra le esperienze passate ed il presente con il Toro passando per la sua fede religiosa: "Più che di senso religioso parlerei di profonda relazione con il Signore. Sì, la mia vita è ispirata a questo: trovo Dio in ogni manifestazione della quotidianità". Ansaldi crede fermamente nella salvezza del Toro, la squadra sta giocando con determinazione e compattezza e i risultati iniziano ad arrivare: "Sono fiducioso. Come diceva Simeone quando ero a Madrid: "Vincere aiuta a vincere". E noi abbiamo cominciato a fare punti". L'esterno argentino spiega così perchè il Torino sia passato dal lottare per l'Europa a sgomitare per la salvezza in poco tempo: "Abbiamo perso la fame senza accorgercene. Ora l'abbiamo ritrovata, si vede dal nostro atteggiamento in campo".