Torino, Ansaldi in gruppo per tutto l’allenamento

Sempre assenti Kone, Millico e Zaza che stanno recuperando dai rispettivi infortuni

Il Torino continua la preparazione in vista della partita contro la Fiorentina di sabato sera alle 20.45. I granata oggi al Filadelfia hanno svolto una sessione pomeridiana agli ordini di Ivan Juric. Dopo una parte di attivazione muscolare, l'allenatore granata ha presieduto un allenamento tecnico. Notizia positiva arriva da Cristian Ansaldi. L'argentino ha svolto l'intera seduta con il gruppo squadra ed è quindi ristabilito e potrebbe scendere in campo al Franchi sabato sera.

Continuano invece a lavorare a parte Millico (problema distrattivo all’adduttore della coscia sinistra) e Kone (problema al ginocchio sinistro), che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Assente anche Zaza, che si era infortunato in uno scontro di gioco proprio con Ben Kone ed è stato lui ad averne avuto la peggio. Per domani è in programma una sessione di allenamento sempre a porte chiuse.