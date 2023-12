Torino-Atalanta 1-0: Zapata col gol dell’ex, granata in vantaggio al 45′

Juric conferma le anticipazioni della vigilia , confermando per nove undicesimi la squadra vista in campo a Bologna. Gli unici cambi sono il ritorno di Vanja tra i pali e l'impiego di Vojvoda al posto di Lazaro sulla corsia di sinistra. Per il resto, confermato il terzetto difensivo composto da Tameze e Rodriguez ai fianchi di Buongiorno. Ricci recupera ma parte dalla panchina, in mezzo al campo tocca dunque a Vlasic e Ilic ai fianchi di Ricci; a destra confermato Bellanova. Davanti non si cambia: confermati Sanabria e Zapata. Nell'Atalanta, priva di Scamacca infortunato, spazio a Miranchuk, titolare insieme a Lookman alle spalle di De Ketelaere.

Il primo tempo: la sblocca Zapata

Dopo 4' deve subito spendere il fallo Linetty, fuori tempo in scivolata su De Ketelaere: ammonito, il polacco era diffidato e salterà la gara di domenica contro il Frosinone. Pochi istanti più tardi scatta il giallo anche per Scalvini, saltato da Zapata con un buono spunto. Al 18' Gasperini si gioca subito il primo cambio, con Bakker che rileva Djimsiti. Al 22' arriva il vantaggio del Toro, con Zapata che si sblocca con il gol del grande ex. Decisiva una giocata di Vlasic, che si inserisce con i tempi giusti e mette in mezzo: Scalvini buca l'intervento, per il colombiano controllo e facile tocco sotto misura per battere Musso. La risposta degli ospiti è sul sinistro di De Ketelaere, che si presenta davanti a Vanja dopo un errore in costruzione dei granata, ma il serbo è decisivo a murare. Al 45' scatta un minuto di recupero e Buongiorno viene ammonito per un fallo su De Ketelaere. Si chiude così il primo tempo, con il Toro avanti di un gol dopo una buona prima frazione.