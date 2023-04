Torino-Atalanta 1-2, Juric: “Grande partita, è mancata della furbizia”

TURIN, ITALY - APRIL 29: Ivan Juric, Head Coach of Torino FC, looks on during the Serie A match between Torino FC and Atalanta BC at Stadio Olimpico di Torino on April 29, 2023 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Al termine della sfida tra Torino e Atalanta, valida per la 32^ giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "La squadra ha fatto una grande partita, è mancata solo un po' di furbizia. I ragazzi però oggi sono stati straordinari e non si sono scomposti dopo il primo gol preso, praticamente su un cross. Dispiace per il risultato, secondo me sono splendidi per quello che stanno facendo quest'anno e per come giocano. Sono rammaricato perché non meritavamo la sconfitta".

Cosa serve per fare più punti?"Penso che siano tutti anni simili, anche a Verona sono andati tanti in via e col Toro dopo un diciassettesimo posto e salvezza all'ultima giornata abbiamo fatto bene. Sono andati via giocatori forti ma abbiamo due punti in più e sono molto orgoglioso. Andare sempre a perdere giocatori migliori non è facile, come perdere per infortunio Radonjic che nelle ultime partite è stato fantastico ma per portarlo a questo livello ci è voluto tempo. Secondo me stiamo facendo il massimo dei massimi in tutti i sensi. Ripartire da zero non è facile, trovi gente forte e magari gente meno. Abbiamo annullato delle amichevoli in estate per mancanza di giocatori. Il mio desiderio è innalzare il livello. Contro la Lazio li abbiamo fatti soffrire e contro l'Atalanta secondo me siamo stati noi a dominare".