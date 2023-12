Torino-Atalanta 3-0, l’analisi dei gol: Vlasic crea e inventa, Zapata finalizza

Il Toro di Juric vince, convince e forse gioca la miglior partite sotto la gestione dell'allenatore croato contro l'Atalanta di Gasperini. I granata dominano il campo e gestiscono il pallone, ma soprattutto sono esaltati dai suoi tenori in campo: Zapata e Sanabria davanti hanno dimostrato maturità e qualità, poi ci sono le prestazioni di Ilic e Vlasic, con quest'ultimo che ha regalato due assist all'attaccante ex neroazzurro. Proprio Vlasic è stato determinante nelle varie azioni manovrate (così come nell'arco di tutta la partita) svariando da una parte all'altra del campo, risultando immarcabile per la Dea e mettendo grande qualità nelle azioni granata.