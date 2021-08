Torino-Atalanta è anche Bremer contro Muriel: duello sudamericano in area

Il difensore centrale con più reti segnate nell'ultima Serie A stasera sfida l'attaccante più prolifico della Dea

PRECEDENTI - Il primo incrocio tra Bremer e Muriel è stato nel 2019, quando l'attaccante colombiano vestiva la maglia della Fiorentina. Erano gli ottavi di Coppa Italia, in una partita, persa 2-0 dai granata di Mazzarri, che inquadrava due momenti opposti: Muriel all'esordio con la Viola e in rampa di lancio, Bremer in panchina senza trovare spazio. Ad entrambi il destino avrebbe però riservato altro: il colombiano si trasferisce all'Atalanta per la stagione 2019-20, il centrale granata inizia ad emergere fino a diventare un punto fermo nel Toro. Per vedere un primo confronto tra i due bisognerà aspettare però la stagione 2020-2021: nei due confronti Muriel è protagonista con due reti, Bremer è attento dietro e segna anche il gol che alimenta la rimonta nel 3-3 di Atalanta-Torino.

CONFRONTO - Gleison Bremer è una delle note più liete nelle ultime stagioni tribolate del Torino. Ora che ha recuperato dall'infortunio alla caviglia che lo ha frenato nelle ultime settimane, per Juric è una carta importante da spendere dal primo minuto. Bremer ha già dimostrato di poter spaziare nei tre ruoli della difesa. Staserà verrà schierato probabilmente in mezzo e la sua qualità sarà determinante per mettere ordine nella difesa del Toro, in campo con Rodriguez e uno tra Izzo e Djidji. Da non sottovalutare anche il suo fiuto per il gol, inedito per un centrale granata dai tempi di Glik: il brasiliano, d'altronde, ha già dimostrato di poter far male alla Dea e di poter essere decisivo nelle partite pesanti - suo il gol vittoria nello scontro salvezza contro il Cagliari. Prima di tutto, però, occorrerà fermare Luis Muriel e non sarà semplice: il colombiano è in un momento d'oro e l'Atalanta, visto l'infortunio di Zapata, si affiderà totalmente a lui come prima punta per l'offensiva: l'ultima volta di Muriel all'Olimpico Grande Torino, nel settembre 2020, è stata caratterizzata da un gran gol del colombiano. Con in media una rete ogni 65', Muriel sarà certamente l'osservato speciale, la retroguardia granata non potrà concedersi distrazioni.