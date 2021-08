Torino-Atalanta 1-2, Paro: “Sconfitta immeritata: ripartiamo dagli applausi”

Al termine della partita contro l'Atalanta, Matteo Paro è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Eravamo curiosi di vedere le risposte di questa squadra che ha fatto un grande lavoro sin dal ritiro. I ragazzi erano giù per il risultato, ma soddisfatti per la prestazione: nel calcio si va avanti e si pensa alla prossima, anche se questa sconfitta sicuramente immeritata fa male. Abbiamo concesso poco o niente all’Atalanta. Abbiamo iniziato un percorso, questo era il primo impatto, i ragazzi devono essere contenti di quanto fatto. Da lunedì penseremo alla prossima".

Paro poi continua a Torino Channel: “Penso che il risultato non ci si soddisfi per la prestazione che abbiamo fatto contro una squadra che in questi anni ha messo in difficoltà tutti. Eravamo curiosi di vedere l’impatto. Sapevamo che sarebbe stata una partita di duelli e di scontri. I ragazzi sono stati bravi a portare dalla nostra l’inerzia. I ragazzi devono essere tra contenti. Una sconfitta così brucia ancora di più, perché quando metti aggressività, intensità e crei tanto brucia sempre. Noi speravamo in questa risposta della squadra, perché i ragazzi sin dal ritiro si sono messi a disposizione dello staff e hanno lavorato con grande dedizione. Hanno fatto un lavoro enorme. Questa era una prova importante e l'hanno superata alla grande”.