Torino, auguri ad Armando Izzo: oggi compie 30 anni

Il 2 marzo 1992 nasce il difensore granata Armando Izzo: oggi sono 30 le candeline

Nato a Napoli il 2 marzo 1992 e cresciuto nelle giovanili dell'ARCI Scampia prima e del Napoli dopo, Armando Izzo è entrato nel mondo del calcio professionistico nella stagione 2011-12 con la maglia della Triestina, club nel quale era in prestito. Nel 2012 viene ceduto all'Avellino, per poi dopo due anni indossare la maglia del Genoa fino al 2018. Al termine di quella stagione - 2017-18 - passa in proprietà al Torino per un totale di 9 milioni circa: con Walter Mazzarri diventa uno dei punti fissi della difesa, e si aggiudica anche un posto in Nazionale. Nel luglio 2019 esordisce anche in Europa League, in occasione del primo turno preliminare del Torneo a cui il Torino partecipava. In granata, Armando Izzo ha totalizzato, fino ad oggi, 108 presenze e 9 reti totali.