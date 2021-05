Torino-Benevento: manifestazione pacifica contro Cairo prima del match

I tifosi granata si sono riuniti sotto la maratona prima della gara per mandare un messaggio al presidente

La partita tra Torino e Benevento è in procinto di cominciare allo stadio Olimpico Grande Torino, in un match valevole per l’ultima giornata di Serie A. Ma prima della gara circa 200 tifosi del Toro si sono riuniti nel piazzale davanti allo stadio per incitare la squadra con alcuni cori, ma soprattutto per contestare il Presidente Urbano Cairo. Infatti lo striscione con su scritto “Cairo Vattene” è stato posto sulla biglietteria.