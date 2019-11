Torino, Berenguer si candida: può essere la mossa anti-Inter. Ma Verdi…

Walter Mazzarri nella sua esperienza al Torino è sempre rimasto fedele a un concetto molto chiaro nelle scelte di formazione: la meritocrazia. Ecco perché Alejandro Berenguer non può essere ignorato nei ragionamenti per la formazione iniziale di Torino-Inter: chi entra a gara in corso e “divora” il campo come ha fatto il giocatore di Pamplona in quel di Brescia merita di giocare titolare nel match successivo. Berenguer ha infatti dimostrato di stare bene fisicamente e di avere grandi motivazioni nel dare uno scossone a una stagione che dal punto di vista personale stava scadendo nell’anonimato. Può quindi essere Berenguer la mossa anti-Inter: anche perché un giocatore svelto e rapido come lui può mettere in difficoltà giocatori dalla grande struttura fisica come quelli di Conte.

D’altra parte però c’è un Simone Verdi da recuperare: Mazzarri dovrà scegliere la strategia migliore da utilizzare per ripescare il giocatore dalla crisi di fiducia in cui è capitato. Dargli nuovamente una chance dal primo minuto può essere una soluzione, ma meglio ancora forse sarebbe farlo entrare a gara in corso, togliendogli pressione. Tutti ragionamenti che andranno fatti da parte di Mazzarri Già, perché contro l’Inter difficilmente si cambierà spartito tattico: il 3-5-1-1 visto con riscontri positivi contro Juventus e Brescia dovrebbe essere riconfermato.