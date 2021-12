Torino-Bologna 2-1: 6562 spettatori presenti, ancora in calo l’affluenza

I dati sull'affluenza allo stadio: non decolla il numero degli spettatori paganti

Il Torino in casa vince, ma lo stadio non si riempie e anzi cala ancora il numero di tifosi sugli spalti dell'Olimpico. In questa stagione spesso si è visto un "Grande Torino" quasi deserto, che ha stonato rispetto a una squadra che proprio davanti ai suoi tifosi ha dato il suo meglio e raccolto più punti. E anche stavolta, nonostante la partita si sia giocata di domenica - a differenza delle ultime disputate a Torino - il trend non si è invertito, a dimostrazione che non è la collocazione oraria dei match a fare la differenza.

NUMERI - Per il match contro il Bologna dell'ex Mihajlovic, allo stadio erano presenti 6562 tifosi granata per un incasso di 160.922 euro. Si tratta del secondo record stagionale negativo per il club granata, che in Serie A solo per il match d'esordio contro l'Atalanta aveva visto meno tifosi - allora erano 3475 e si arrivava dalla prova deludente contro la Cremonese in Coppa Italia. Negli ultimi tre match casalinghi il numero degli spettatori è invece sempre calato a prescindere dalle prestazioni della squadra: 7034 con l'Udinese - partita disputata di lunedì sera -, 7002 con l'Empoli fino ad arrivare ai 6562 contro il Bologna. I punti arrivati da questi tre match sono 7.