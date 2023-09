Torino, Brandon Soppy: cinque cose che non tutti sanno su di lui

during the Italian Serie A, football match between Torino Fc and Genoa Cfc on 03 September 2023 at Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italy Photo Nderim KACELI

Brandon Soppy è tra i giocatori che il Torino deve ancora scoprire. Il terzino, classe 2002, è diventato un calciatore granata nel penultimo giorno di calciomercato arrivando in prestito dall'Atalanta. Nato ad Aubervilliers da genitori ivoriani, Soppy cresce a Bobigny nel dipartimento 93 di Senna-Saint-Denis. Si forma calcisticamente prima al Centre de Formation de Football de Paris e poi all'INF Clairefontaine, accademia in cui vengono coltivati i giovani talenti francesi (da lì sono passati anche Mbappé e Thierry Henry). A quindici anni entra nel settore giovanile del Rennes da giovane promessa, firmando l'anno successivo, nel 2018, il primo contratto professionistico della sua carriera. Dopo un primo periodo nella seconda squadra del club francese, Soppy viene promosso in prima squadra dal tecnico Julien Stéphan, che lo fa esordire in Ligue 1 il 22 agosto 2020 nel match contro il Lille, terminato 1-1. Soppy chiude l'avventura con il Rennes con 9 presenze in Ligue 1 quando attira l'attenzione dell'Udinese, che lo ha acquista il 30 agosto 2021 facendogli firmare un contratto quinquennale. In realtà l'esperienza bianconera durerà solo un anno, con 28 presenze in Serie A (21 da subentrato). Nel 2022 lo acquista per 10 milioni di euro l'Atalanta, dove Soppy raccoglie solo 15 presenze (7 da subentrato). Poi il passaggio al Toro e un nuovo corso, ancora tutto da scrivere.