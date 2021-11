Torino, Brekalo nemmeno in panchina contro Malta: ma la Croazia lo trattiene

Il trequartista granata non va nemmeno in panchina nella vittoria netta della sua nazionale; attesa per Croazia-Russia

Brekalo non è andato nemmeno in panchina contro Malta. Nella partita di qualificazione ai Mondiali di ieri, venerdì 12 novembre, stravinta dalla Croazia per 7-1, il commissario tecnico Dalic ha deciso di non convocare il trequartista granata nemmeno per la panchina. Il tutto dopo che nei giorni scorsi la nazionale balcanica aveva scelto in maniera abbastanza sorprendente di non far rientrare il calciatore ex Wolfsburg a Torino per proseguire il recupero dall'infortunio. Convocato già prima dell'infortunio riportato nel riscaldamento di Torino-Sampdoria, Brekalo aveva sostenuto degli esami in nazionale che avevano dato esito incoraggiante, in contrapposizione quindi con la prognosi del Torino che parlava di uno stop di alcune settimane e di un rientro previsto per dopo la sosta per gli impegni di qualificazione ai Mondiali. Resta ora da capire se il giocatore sarà effettivamente convocabile e se verrà impiegato nel secondo impegno della Croazia, che sfiderà la Russia domenica 14 novembre alle 15. La speranza da parte del Torino è che non si forzi inutilmente il recupero del calciatore, rischiando di peggiorare la sua situazione e di allungare i tempi di recupero.