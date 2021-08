Torino: Bremer in gruppo, per Zaza interessamento ai legamenti del ginocchio

Il centrale granata torna in gruppo dopo l'infortunio alla caviglia, tegola invece per l'attaccante lucano

Redazione Toro News

Dopo la partita di Coppa Italia, il Torino ha subito ripreso la preparazione in vista della prima di campionato. Dal Filadelfia arrivano anche le notizie su chi non ha potuto presenziare al match contro la Cremonese, e non sono tutte buone.

BREMER - La buona notizia è sicuramente quella che riguarda Gleison Bremer. Il centrale granata, dopo un precampionato sofferto e caratterizzato da ripetuti acciacchi alla caviglia, è tornato ad allenarsi in gruppo. Bremer ha svolto, come tutti i granata che non hanno giocato ieri, una sessione tecnica.

ZAZA - Più seria del previsto la situazione di Simone Zaza. L'attaccante lucano non era nella lista dei convocati contro la Cremonese per l'infortunio rimediato nell'allenamento di sabato scorso al ginocchio sinistro. Dagli esami strumentali però oltre al trauma contusivo è emerso un interessamento distrattivo parziale del legamento collaterale mediale. I tempi di recupero quindi si allungano e le condizioni dell'attaccante verranno monitorate nei prossimi giorni. Continuano le terapie anche per Ben Kone.