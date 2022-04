Torino, Bremer si perde Immobile: uno dei rari errori del difensore

Il giocatore granata ha interpretato molto bene tutta la sfida, per poi perdersi l'attaccante all'ultimo: anche i migliori possono sbagliare

PARTITA - La gara di Bremer fino al 90' è stata quasi perfetta. Il difensore granata ha abituato tutti a prestazioni di alto livello e anche contro la Lazio si è senza dubbio confermato sui suoi standard, reggendo bene le sortite avversarie. I numeri della sfida sono assolutamente a suo favore: non è assolutamente un caso che il brasiliano sia in cima alla classifica dei recuperi anche in questa partita (7), insieme al suo compagno di reparto Rodriguez. In tutta la sfida ha commesso poi soltanto due falli, essendo a contatto con un reparto offensivo biancoceleste particolarmente pericoloso. In più è andato anche molto vicino al gol, prendendo il palo su calcio d’angolo nel primo tempo.