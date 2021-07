Torino-Brixen 5-1: poca brillantezza e un pokerissimo nella seconda amichevole

Seconda uscita stagionale: sblocca Verdi, poi due autoreti, infine segnano Baselli e Zaza. Ma c'è gloria per l'altoatesino Reci

Roberto Ugliono

dal nostro inviato a Santa Cristina Valgardena (Bz)

Il Torino vince 5-1 contro il Brixen, formazione di Eccellenza, nella seconda amichevole stagionale al "Mulin da Coi" di Santa Cristina, a un mese dall'inizio della Serie A. I granata hanno dato l'impressione di essere più sulle gambe rispetto alla partita contro l'Obermais Merano, al di là del risultato meno ampio (la prima uscita era terminata 11-0). Qualche buona trama di gioco, comunque, si è vista. Per pesare la condizione dei granata tuttavia bisognerà attendere test più probanti.

LE SCELTE - Juric deve cambiare in difesa rispetto all'ultima partita, Bremer è out per un problema alla caviglia destra e al suo posto al centro della difesa c'è Djidji. Le novità rispetto alla partita con l'Obermais Merano sono la presenza dal primo di Ansaldi (con la fascia da capitano), Linetty e Lukic. Confermati Mandragora, Vojvoda, Verdi e Sanabria, unica punta nel 3-4-2-1. Particolarità del Toro di Juric è la posizione di Lukic e di Linetty. Il primo è partito come centrocampista e il secondo come trequartista, ma i due si sono spesso scambiati posizione per non dare punti di riferimento.

PRIMO TEMPO - I granata dominano come ci si poteva aspettare la partita, ma faticano ad arrivare alla conclusione. Spesso i ragazzi di Juric arrivano con facilità fino al limite dell'area, ma poi non riescono a crearsi gli spazi per andare al tiro. Quando non riesce ad andare per vie centrali, il Toro prova a sfondare per le corsie laterali. Il Brixen, però, si difende facendo grande densità e i granata non trovano le giocate giuste per rendersi realmente pericolosi. Lo 0-0 dura a lungo grazie anche a Gemello, schierato tra i pali degli altoatesini e autore di ottimi interventi. La gara si sblocca al 30' con il gol di Verdi, che calcia da fuori area basso e angolato con il destro, superando il portiere ex Primavera granata. Passano tre minuti e il Toro raddoppia. Arriva dalla sinistra un cross di Ansaldi e Angerer lo devia nella propria porta. Al 38' Sanabria sfiora il tris, ma sulla sua conclusione è bravissimo Gemello a respingere.

SECONDO TEMPO - Nell'intervallo Juric cambia Sanabria e Linetty con Rincon e Zaza. In avvio di ripresa si vede subito uno dei marchi di fabbrica del calcio made in Juric. Cross dalla sinistra di Ansaldi, inserimento di Vojvoda dalla corsia opposta e colpo di testa del kosovaro che viene respinta da Sava sui piedi di Senoner. Sei minuti dopo il Toro sfiora il poker. Punizione dal limite dell'area, Ansaldi calcia forte, ma questa volta Sava è attento e respinge bene. Al 60' Juric cambia tutto e passa al 3-5-2. Dentro Lyanco e Celesia in difesa, con Vojvoda che scala come braccetto di destra. Al suo posto come esterno entra Millico e dall'altro lato Ola Aina. In mezzo ci sono Baselli, Segre e Rincon, mentre in avanti ecco il tandem Warming-Zaza. Al 67' arriva il 4-0. Fa tutto Baselli, che prima prende la traversa da fuori col destro e poi recupera palla al limite e trafigge Sava. Il Toro continua a spingere grazie anche ai nuovi entrati. Al 72' Celesia si spinge in avanti e crossa sulla testa di Zaza, che mette la palla in buca d'angolo. Poco dopo però i granata subiscono gol dopo uno svarione difensivo di Vojvoda e Lyanco. Il primo perde palla, il secondo si fa superare con troppa facilità da Reci, che deposita poi in rete. La notizia peggiore per il Torino arriva poco dopo, quando Juric è costretto a togliere Millico per un problema al gluteo, al suo posto dentro Rauti. L'ex Palermo entra con il piglio giusto, voglioso di mettersi in mostra e spinge nei minuti finali sulla corsia di destra. L'occasione migliore capita però a un altro canterano. Dopo un cross Zaza fa la sponda per Celesia, che a porta vuota spedisce alto di testa. La partita si chiude senza altri sussulti: prossima amichevole il 27 luglio a Bressanone con l'Al Fateh.

IL TABELLINO

TORINO-BRIXEN 5-1

MARCATORI: Verdi 30’, Angerer (autogol) 34’, Senoner (autogol) 50’, Baselli 66’, Zaza 72’, Reci 74’

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic (Berisha 46’); Izzo [Millico 60’ (Rauti 84’)], Djidji (Lyanco 60’), Buongiorno (Celesia 60’); Vojvoda, Lukic (Segre 60’), Mandragora (Baselli 60’), Ansaldi (Aina 60’); Verdi (Warming 60’), Linetty (Rincon 46’); Sanabria (Zaza 46’).

A disposizione: Stojkovic.

BRIXEN: Gemello, Grassl, Angerer, Senoner, Kerschbaumer, Demetz, Huber, Nagler, Vinatzer, Schraffl, Reci. A disposizione: Sava, Plaickner L., Plaickner S., Miuli, Larcher, Gabloner, Bocchio, Costalunga T., Sanna, Costalunga J. Allenatore: Trovato