Torino, buone notizie per Rodriguez: può accelerare verso il rientro

Rodriguez potrà cominciare la fase di riatletizzazione. Lo svizzero punta a una possibile convocazione per la trasferta di Cagliari

Oltre ad Andrea Belotti (LEGGI QUI) e Koffi Djidji, anche Ricardo Rodriguez si è sottoposto in giornata a controlli in seguito all'infortunio subito con la Nazionale svizzera nell'ultima sosta per le qualificazioni a Qatar 2022, una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Ad oggi sono buone le notizie per Rodriguez e per Ivan Juric, che presto potrà contare su un uomo in più: l’infortunio è smaltito e il giocatore potrà cominciare la fase di riatletizzazione in previsione del suo rientro in gruppo. E' probabilmente troppo tardi per pensare all'Empoli - partita in programma giovedì 2 dicembre - , ma lo svizzero punta a una possibile convocazione per la trasferta di Cagliari del 6 dicembre.