Torino-Cagliari, le probabili formazioni: Seck si candida per l’esordio

Le probabili scelte di Ivan Juric e Walter Mazzarri per questa partita valida per la 27esima giornata di Serie A

Il Torino si appresta a sfidare domani alle 12:30 il Cagliari di Walter Mazzarri nella 27^ giornata di Serie A. Per cercare di tornare alla vittoria dopo oltre un mese Ivan Juric è pronto ad affidarsi a chi gli dà più garanzie. Il dubbio principale per l'allenatore croato riguarda chi dovrà sostituire lo squalificato Mandragora con Pobega favorito su Ricci. Intanto Seck si candida per l'esordio in granata e potrebbe iniziare la gara dal primo minuto giocando nel ruolo di trequartista al fianco di Brekalo.