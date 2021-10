Toro, Cairo scherza con Mihajlovic: “L’ho sempre stimato, ma per quel giocatore…”

Le parole del presidente granata e dell'ex tecnico del Toro sul loro rapporto e un retroscena sul mercato che causò frizioni

LEGAME - Cairo ha sottolineato come la stima per l'ex tecnico del suo club si: "Ho sempre stimato molto Sinisa, ci conoscevamo perché ci vedevamo davanti a scuola per i figli. Mi piaceva come calciatore, allenatore e persona, c'era un bel feeling". Motivo che avrebbe portato il presidente a sceglierlo per guidare il suo Torino: "Quando è stato esonerato al Milan e Ventura ha accettato la Nazionale, è venuto in mente Sinisa a me e a Petrachi. Abbiamo pensato che potesse essere l'allenatore giusto, per il temperamento, per il suo gioco aggressivo, generoso, senza paura e coraggioso. Tutto è stato fatto in grande velocità. La prima annata è stata molto bella, eccezionale la prima parte con vittorie con Roma e Fiorentina, con un gioco spumeggiante.Belotti ha fatto 26 gol, Iago Falque ne fece 12. Era un gioco bello e dinamico, tutto molto all'attacco".