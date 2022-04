Torino, Cairo su Belotti: “Non credo abbia già firmato con un altro club”

Le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino FC, sul futuro del numero 9 granata Andrea Belotti

Urbano Cairo torna ad affrontare il tema Andrea Belotti. Della situazione dell'attaccante granata se ne parla ormai da molti mesi, ma ancora non si è giunti a una conclusione definitiva e il contratto col Toro rimane in scadenza il prossimo 30 giugno. A tal proposito il presidente del club granata affronta ancora una volta il tema, come riportato in un video pubblicato da Tuttomercatoweb: "Non ci sono ancora novità, Belotti è in scadenza. Potrebbe già avere firmato con qualcuno - ipotizza Cairo - . Diciamo che dal primo di febbraio era libero di farlo. Forse doveva comunicarlo, ma diciamo che teoricamente avrebbe anche potuto averlo già fatto. Ma non credo", puntualizza il presidente. Che, incalzato, continua: "Non sono deluso da lui, ma ne ho già parlato. Di questo tema non parlo più", conclude Cairo.