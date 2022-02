Torino, Cairo su Bremer: “Grande difensore e uomo, ha dimostrato riconoscenza”

Le parole del presidente granata su Bremer e sulla scelta per il prossimo presidente della Lega Serie A

Irene Nicola

Urbano Cairo è intervenuto nel pomeriggio di oggi - mercoledì 2 febbraio - al Teatro degli Arcimboldi di Milano in occasione dell'ingresso di Gianni Motta nella Hall of Fame del Giro d'Italia. Il presidente granata ha commentato sia le dimissioni di Paolo Dal Pino da presidente della Lega Serie A sia il fresco rinnovo di Gleison Bremer, ufficializzato in mattinata.

BREMER - Sul prolungamento del contratto del difensore brasiliano fino al 2024, Cairo ha espresso grande soddisfazione sottolineando la volontà di tutte le parti coinvolte di portare la trattativa a buon esito e la professionalità del giocatore e dei suoi collaboratori. "Il rinnovo di Bremer è una cosa bellissima - ha esordito Cairo, per poi proseguire - Lui è un grande difensore e un grande uomo che ha saputo dimostrare riconoscenza verso un club che lo ha fatto crescere. Il ragazzo ha procuratori di grande qualità, persone che sanno valutare quanto è stato dato e si comportano di conseguenza. Come spesso accade, le persone per bene si mettono insieme".

LEGA SERIE A - Infine, Cairo ha delineato il profilo ideale per il successore di Dal Pino. Per il presidente del Torino è necessario che a ricoprire la carica sia chi, al termine di una scelta condivisa, "possa portare all'attenzione del governo tutti i problemi del calcio italiano". E sull'argomento ha proseguito: "Il calcio italiano rischia grosso. Ora abbiamo 45 giorni per eleggere un nuovo presidente ed evitare il commissariamento: mi sembra un tempo sufficiente, quindi aspettiamo a disperarci".