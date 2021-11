Torino, chi al fianco di Lukic contro lo Spezia? Lettori curiosi di vedere Kone

Ieri vi abbiamo chiesto di dirci chi vorreste sabato a fianco di Lukic tra Baselli, Kone e Rincon: ecco i risultati del sondaggio

Nella giornata di ieri vi abbiamo chiesto di dirci chi vorreste sabato a fianco di Lukic tra Baselli, Kone e Rincon nel match del Torino contro lo Spezia valido per la dodicesima giornata di campionato. Considerando le assenze di Pobega (fermato un turno dal Giudice Sportivo) e Mandragora (out per un infortunio al ginocchio), Ivan Juric sarà costretto a schierare un centrocampo inedito dal primo minuto. I risultati del sondaggio non hanno lasciato spazio a dubbi: con il 60.77% (539 voti su un totale di 887) Ben Kone è il giocatore che vorreste vedere con la maglia da titolare al fianco di Sasa Lukic. Dietro al classe 2000 troviamo Daniele Baselli con 209 preferenze, mentre ultimo è Tomas Rincon con 139 voti.