Torino, chi gioca a Bologna? Dalla porta alla trequarti: diversi nodi per Juric

Ritorna il campionato con la giornata numero 28, e il Toro dovrà andare sul campo del Bologna per sfidare la squadra di Mihajlovic domenica alle ore 15. Il tecnico granata Juric sta riflettendo sulla formazione da schierare, con alcuni dubbi da sciogliere prima della partita di domenica.

A livello di modulo non ci dovrebbero essere particolari sconvolgimenti: il 3-4-2-1 sarà quasi sicuramente mantenuto, come successo da inizio anno, con la possibilità di modifica a gara in corso solo se fosse necessario. Gli indisponibili sono Fares, Pjaca, Edera e salvo sorprese Milinkovic-Savic.