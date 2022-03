Torino, chi gioca a Salerno? Dalla porta alla trequarti, tutti i dubbi di Juric

Il Torino di Ivan Juric partirà per Salerno nella giornata di domani, in vista della sfida di sabato contro la Salernitana di Davide Nicola, vecchia conoscenza granata. La sfida è in programma per sabato 2 aprile alle ore 20.45. Il Toro arriva alla sfida contro l'ultima in classifica con ancora qualche dubbio a livello di formazione, avendo alcune assenze da colmare.