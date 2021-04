Torino, chi gioca a Udine? Pronto Milinkovic-Savic, Sanabria-Belotti davanti

Il Torino si prepara per la trasferta di Udine (sabato sera, ore 20.45) contro la squadra di Gotti, avversario tutt'altro che facile, in un turno di campionato che potrebbe essere determinante per il conseguimento della salvezza. Di conseguenza il tecnico granata Nicola sta limando le ultime scelte di formazione per poter vedere un Toro simile a quello visto nel derby, nel gioco e nel carattere. Ecco le prime indicazioni dell'anti-vigilia.