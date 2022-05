Torino, chi gioca a Verona? Ballottaggi a tre in difesa e a centrocampo

Il Torino si prepara per la trasferta a Verona contro l'Hellas di Igor Tudor (sabato, ore 18). Sarà il penultimo appuntamento della Serie A, in cui i granata cercheranno di trovare la via della vittoria, per arrivare a quota 50. Il tecnico Juric ha ancora dei dubbi da sciogliere in vista della gara, dovendo sopperire ad alcune defezioni e volendo schierare la migliore formazione possibile per contrastare gli scaligeri.