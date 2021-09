Antivigilia di campionato per il Torino, che giovedì 23 alle 18.30 sfiderà la Lazio in casa per la quinta giornata di Serie A. Al termine dell’allenamento di oggi non hanno lavorato col gruppo in quattro: Pjaca, Belotti, Zaza e Izzo. Tra questi è solo il primo che sembra avere delle concrete possibilità di rientrare tra i convocati. In calendario ci sono ancora un allenamento domani e la rifinitura di giovedì mattina: vediamo le prime indicazioni di formazione.