Torino, chi gioca contro il Milan? C’è un duello in difesa

Il Torino torna a giocare in campionato e il prossimo avversario sarà la capolista, il Milan di Pioli. Per una delle partite più difficili della stagione, Juric sta cercando di preparare la migliore formazione possibile: recuperati Pobega e Ricci dopo gli ultimi acciacchi, gli indisponibili - al netto di novità dell’ ultim’ora - sono Sanabria, Djidji, Praet, Fares ed Edera

Partendo dal modulo, Juric non farà dei cambiamenti, come successo nel corso di tutta questa stagione: viene quindi confermato il 3-4-2-1 consolidato per tutto l'anno.