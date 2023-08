Torino, chi gioca contro la Feralpisalò? Tanti dubbi a partire dalla porta

Manca sempre meno al primo impegno stagionale per il Torino. La gara di Coppa Italia contro la Feralpisalò si giocherà lunedì 14 agosto alle ore 21:15 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Per quanto riguarda la formazioni Juric non ha nessun dubbio, il suo Torino scenderà in campo con il 3-4-2-1. Tuttavia il tecnico dovrà sciogliere diversi dubbi in tutti i reparti. Vediamo le prime indicazioni sulla formazione.