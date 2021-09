Torino, chi gioca contro la Juventus? A centrocampo corsa a tre per due posti

Ivan Juric deve fare i conti con stanchezza e infortuni verso il derby della Mole: la Juventus ha avuto due giorni di riposo in meno, ma il Torino non sta benissimo avendo potuto contare su meno giocatori del previsto a causa degli acciacchi vari. Da un lato, Juric sta cercando di capire se c’è qualcuno di recuperabile almeno per la panchina (Praet e Ansaldi potrebbero farcela: qui i dettagli). Dall’altro, ovviamente, il tecnico sta prendendo le ultime decisioni sull’undici iniziale. Ecco le prime indicazioni sulla formazione granata per il derby nell’antivigilia del match in programma sabato 2 ottobre alle 18.