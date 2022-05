Torino, chi gioca contro la Roma? Ancora Zima al centro della difesa

Il Torino affronterà l'ultima giornata di campionato venerdì prossimo, di fronte al proprio pubblico allo stadio Olimpico Grande Torino. Per questa sfida conclusiva Juric sta cercando di preparare la migliore formazione per riuscire a preservare il decimo posto e la parte sinistra della classifica.

La squadra utilizzerà quasi sicuramente il 3-4-2-1 visto nel corso di tutta la stagione, con poche possibilità di cambiamento se non a gara in corso per necessità.