Torino, chi gioca contro la Roma? Milinkovic-Savic in porta, idea Nkoulou

Torino e Roma si preparano a sfidarsi nel corso del trentunesimo turno di Serie A: alle ore 18 di domenica andrà in scena uno scontro molto importante per i granata, che hanno bisogno di trovare continuità di risultati per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione, possibilmente approfittando dello scontro diretto tra Parma e Cagliari.