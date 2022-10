Torino, chi gioca contro l’Empoli? Lazaro favorito su Aina, Schuurs se la gioca

La sfida tra Torino ed Empoli è imminente: la partita si disputerà allo stadio Olimpico Grande Torino domenica, alle ore 12:30. I granata arrivano dopo tre sconfitte consecutive e la voglia di rimettersi in carreggiata. Il tecnico Juric dovrebbe continuare a puntare sul suo consueto modulo, il 3-4-2-1, utilizzato in tutta la sua gestione, eccezion fatta per alcune circostanze particolari.